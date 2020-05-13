المليشيا تغلق سوقا شعبيا في مديرية معين بصنعاء بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيا الحوثي، في الساعات الأولى فجر الاربعاء 13 مايو 2020م، على إغلاق سوق وحي شعبي بمديرية معين بالعاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر خاصة، أن المليشيا أغلقت سوق السنينة وكافة المطاعم والمولات والمحلات التجارية المجاوره، عقب اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا".

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وأشارت المصادر، أن الإغلاق يأتي كإجراء احترازي من قبل المليشيات تخوفا من تفشي فيروس "كورونا" جراء احتماليه اختلاط الحالة المصابه باخرين في السنينة.

ولفتت المصادر الى أن مليشيات الحوثي تقوم بالتعتيم الإعلامي وتتعمد إخفاء أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".

وكانت مليشيا الحوثي أعلنت، الأربعاء الفائت، إغلاق 10 أحياء بالعاصمة صنعاء مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي "كورونا"