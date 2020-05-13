توزيع2140 سلة غذائية رمضانية بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،اليوم ،بالتعاون مع شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية اليوم، 2140 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين في مديريتي عتق بيحان.



وخلال التدشين أشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، بالدعم الكبير لمركز الملك سلمان، الذي يساهم في تخفيف معاناة المستفيدين.

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