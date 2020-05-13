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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة وضع نشاط مؤسسة المياه والصرف الصحي بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020
الخليج 365 - عتق
ناقش وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق ،الثلاثاء ،مع قيادة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمدينة عتق محافظة شبوة، عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط المؤسسة.
واستمع الوكيل لمروق إلى شرح مفصل من قبل مدير عام المؤسسة عبدالله الخليفي حول الجهود التي تبذل حاليا لتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل ونشاط المؤسسة وعملية استمرار ضخ المياه للمواطنين من حقول المياه في كلا من السبيكة والشبكة والعوشة.
ووجه لمروق ،قيادة المؤسسة بمضاعفة الجهود التي من شأنها انتظام ضخ المياه من الحقول الثلاثة للمواطنين بالصورة المنشودة..مشددا على ضرورة الزام موظفي المؤسسة العاملين في حقول ضخ المياه بالقيام بمهامهم وواجباتهم العملية على أكمل وجه.مؤكدا دعم ومساعدة قيادة المحافظة لجهود قيادة المؤسسة في هذا الشأن لتمكينها من القيام بدورها الخدمي.
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