انفجار الحرب مجددا في أبين بمختلف الأسلحة الثقيلة والصواريخ تدخل خط المعركة والطيران يتدخل

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عدن - ياسمين التهامي - تجددت المعارك العنيفة بين الجيش الوطني والقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي ، بالقرب من قرن الكلاسي بمحافظة أبين جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري ميداني "أن المعارك عاودت في الاثناء بتبادل القصف بالمدفعية والاسلحة الثقيلة وكذلك الصواريخ الحرارية والكاتيوشا". جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) واضاف "ان القوات الاخوانية تتقهقر بعد تكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد". إلى ذلك قالت مصادر محلية وشهود عيان أن الطيران الحربي يحلق بكثافة فوق سماء ‎#شقرة ومناطق المواجهات الجارية بين قوات الإصلاح والانتقالي شرق مدينة #زنجبار . وحاولت الجيش الوطنية فجر اليوم التقدم صوب منطقة الشيخ سالم الا أن القوات الجنوبية صدتها.

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