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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجيش اليمني يبدا في هذه اللحظات دخول عاصمة محافظة ابين زنجبار والانتقالي يعترف رسميا بالهزيمة والإمارات تتدخل والسعودية ترد ما قبل الحرب ليس كما بعده

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يبدا في هذه اللحظات دخول عاصمة محافظة ابين زنجبار والانتقالي يعترف رسميا بالهزيمة والإمارات تتدخل والسعودية ترد ما قبل الحرب ليس كما بعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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