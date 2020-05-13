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صنعاء - ياسمين الخيامي - معلومات حصرية من أبين ..الجيش يطهر زنجبار الآن و يأسر 42 من مسلحي الإنتقالي ويعلن مواصلة التقدم نحو عدن

يواصل الجيش الوطني عملية تطهير مديرية زنجيار بعد دخولها وتمكن من أسر عدد من مسلحي الانتقالي بعد معارك عنيفة. وقال قائد الكتيبة الثالث باللواء الثالث حماية رئاسية الرائد وجدي فهد المخلافي المتواجد في ابين ل(يمن فويس) إنه تم إستعادة مديرية زنجبار ويتم تطهيرها من بقايا مسلحي الانتقالي . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..تدخل أمريكي عاجل في الجنوب وتحذير من الكونجرس يصعق ولي عهد ابو ظبي ويحذره من اي تدخل في الجنوب والا ستكون العواقب وخيمة عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس وردنا الان.. الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل وخطير: ليس فيروس كورونا ولا السيول الجارفة ولا الحرب..هذا هو ما يرعب كل ابناء الجنوب بدون استثناء..لن تصدق ماهو ولكن ولو حدث ستكون ام الكوارث Advertisements تحذير عاجل إلى سكان العاصمة صنعاء من الوقوع بهذا "الفخ" القاتل ؟! -(تفاصيل) عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم مدينة عدن..واشجع وزير في الشرعية يقهر الزبيدي ويجعله يرفع الراية البيضاء ويبدد احلامه بدولة مستقلة في الجنوب عاجل وخطير: الزبيدي يصل الرياض، والامارات تبعث برسالة عاجلة للملك سلمان لمنع قوات الشرعية من اقتحام زنجبار، ورد سعودي صاعق يقلب الامور راسا على عقب عاجل وفي غاية الخطورة:الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل:هادي يدق ساعة الصفر ويسيطر على معسكر "حيدرة السيد" ويقتحم زنجبار ..والزبيدي يبكي من شدة القهر ويتهم الامارات بالخيانة وتسليم الجنوب للشرعية عاجل: قيادي حوثي اشجع من ابو علي الحاكم يصعق عبد الملك الحوثي ويتهمه بانه مخادع يضحك على الفقراء..لن تصدق من هو ولماذا قال ذلك ( صورة + الاسم ) واكد الدائد وجدي إنهم سيواصلون التقدم ياتجاه عدن وسيوصلون التقدم الليلة إلى مشارف عدن واضاف ان الجيش تمكن من أسر 42 أسير منهم 12 أسير في أحد المشافي في إبين. كما حصل الجيش على غنائم ‫اطقم تابعة للواء الثالث دعم اسناد تابعة لمليشيا الانتقالي الاماراتي وهي دفعة دعم اماراتي قبل ٤ اشهر وكذا دبابة وبوزة نقل مياة وذخيرة ‬.

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