مواصلة أعمال الرش الاحترازية لمكافحة كورونا بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

واصل صندوق النظافة والتحسين ومكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت أعمال الرش التعقيمة الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا كوفيد 19 المستجد في كافة الشوارع العامة بمختلف مديريات ساحل حضرموت بهدف الحد من انتشاره الوباء وحماية المواطنين من العدوى بناءً على توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأخ المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، ضمن اجراءات الوقاية من انتشار الفايروس والعمل على أقصى درجات الحماية من خلال عمليات الرش .



Advertisements

وقال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق إنه تمت مواصلة عمليات التعقيم بمادة الكلور في مختلف شوارع مدن ومديريات الساحل ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتخذها الصندوق بالتعاون والتنسيق معك مكتب الصحة بالساحل للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

واضاف ابن شبراق أن إدارة الصندوق كثفت من جهودها فى أعمال التعقيم الوقائي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامة الجميع ، مع اتخاذ كافة اجراءات السلامة لفرق الرش من خلال ارتداء الواقيات الشخصية ومعايير مكافحة العدوى تجنباً لحدوث إصابات لفريق الرش، شاكرا قيادة مكتب الصحة بالساحل ممثلة بوكيل الوزارة الدكتور رياض حبور الجريري على العمل التشاركي المتميز والمنظم في تنفيذ هكذا حملات تهدف لحماية جميع المواطنين وتجنيبهم وباء كورونا.

وكانت قد شهدت البلاد ارتفاعا في عدد المصابين بوباء كورونا في عدد من محافظات الجمهورية وفق إعلان اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا يوم أمس بتسجيل 9 إصابات جديدة بالفايروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 65 حالة في جميع مناطق البلاد