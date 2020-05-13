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عدن - ياسمين التهامي - زوكربيرج يعترف: كورونا آثر على قدراتنا لمراقبة محتوى فيس بوك



قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، إن قدرة الشركة على الإشراف على المحتوى على شبكاتها الاجتماعية تأثرت بتقييد Covid-19 باستخدامها للمشرفين، وفقا لتقرير شبكة CNBC وقال زوكربيرج إنه مع بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة منتصف مارس ، أرسل Facebook وشركاؤه مشرفي إدارة المحتوى إلى منازلهم للحفاظ على سلامتهم، مضيفا: إن هذا القرار قلل من عدد المشرفين على المحتوى البشري على فيسبوك ليقتصر على المشرفين بدوام كامل. وأكد، "لقد تأثرت فعاليتنا بالتأكيد من خلال المراجعة البشرية الأقل خلال Covid-19 ، ونتوقع للأسف ارتكاب المزيد من الأخطاء حتى نتمكن من زيادة كل شيء احتياطيًا". ونتيجة لهذا القيد اتخذ Facebook قرارًا بإعطاء الأولوية لاستخدام المشرفين البشريين لإجراء مراجعات أولية لأخطر انتهاكات المحتوى التي أبلغ عنها مستخدموه. اعتمد Facebook بشكل أقل على المشرفين البشريين للنظر في الطعون المتعلقة بأنواع أخرى من المحتوى. وقال زوكربيرج إنه يتوقع أن يكون عدد المحتوى المستأنف أقل بكثير في تقرير الشركة الصادر في أغسطس. ووفقا للتقرير يمكن رؤية هذا الانخفاض في مراجعات استئناف المحتوى في تقرير الثلاثاء، حيث جاءت مراجعات المحتوى لشهر يناير حتى بانخفاض 18% تقريبًا من مراجعات بين أكتوبر وديسمبر 2019 ، وبنسبة 26% تقريبًا من يناير حتى مارس 2019. وعلى الرغم من هذا الانخفاض ، قال زوكربيرج أن Facebook سيواصل إصدار تقارير شفافية الإشراف على المحتوى الخاصة به. وقال "سنستمر في مشاركة تقريرنا حتى لو انخفضت أرقامنا في بعض الأماكن لأنني أعتقد أن الشفافية في كيفية تعاملنا مع سلامة مجتمعنا لا تقل أهمية عن التقارير التي نقدمها بشأن أرباحنا ". قال جاي روزين احد كبار المسئولين في الشركة إن فيسبوك الآن تعمل على إعادة متعهدي إدارة المحتوى للمساعدة في مراجعة المحتوى ، ويمكن لغالبية هؤلاء المراجعين العمل من المنزل.

