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عدن - ياسمين التهامي - الميتة البشعة.. نزلت من سيارتها فقتلتها الكلاب





عثر على طبيبة من ولاية جورجيا الأميركية ميتة في حفرة، بعد أن هاجمتها مجموعة من الكلاب. ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، تم العثور على الطبيبة نانسي شو، 62 سنة، جثة هامدة على جانب طريق في بلدة ليون الصغيرة ، جنوب شرقي مدينة أتلانتا، في الساعات الأولى من يوم الخميس الماضي. وشاهد ضابط شرطة سيارة الطبيبة شو على جانب الطريق، بينما كان محركها دائرا، وباب السائق مفتوحا. وترجح السلطات أن تكون شو قتلت بواسطة مجموعة من الكلاب شوهدت تتجول في المنطقة، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل”، فيما لم يتضح على الفور سبب نزولها من سيارتها في هذا المكان. وقال رئيس شرطة ليون، ويسلي ووكر : “نعتقد أن اثنين من الكلاب ينتميان إلى شخص ما، بسبب وجود طوقين على عنقيهما.. طلبنا إجراء تشريح للجثة (..) لكن يبدو أن الإصابات حدثت بسبب هجوم بواسطة حيوان”.





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