شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عن هذه العادات للحفاظ على صحة المخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابتعد عن هذه العادات للحفاظ على صحة المخ





يتعرض مخ الإنسان للعديد من الأشياء التي يقوم بها الأشخاص وتزيد من فرص تعرضه للخل والمشاكل علي المدي البعيد، ولذا نجد أن بعض الأشخاص يتعرضون لمشاكل نتيجة للقيام واتباع بعض النصائح الغير جيدة لصحة المخ، وهذه العادات سنتعرف عليها خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "health". المخ يعد من أهم اعضاء الجسم فهو المسئول عن ارسال العديد من الرسال لجميع أعضاء الجسم، وهذا الأمر يجعله من أهم أعضاء الجسم علي الإطلاق، فهو يعمل علي تنظيم هرمونات الجسم والقلب وتنظيم التنفس وصحة العظام والعضلات في الجسم. من أهم الأضرار التي يتعرض لها الجسم وخاصة المخ هو عدم أخذ القسط الكافي من النوم، فهذا الأمر يتسبب بشكل كبير حدوث خلل في وظائف المخ ويتعرض الشخص لعدم القدرة علي التركيز وتذكر الأحداث بشكل جيد، ولذا يجب أخذ القسط الكافي من النوم. كما أن الإكثار والإفراط في تناول الطعام يتسبب في زيادة الوزن، وهذا الأمر يتسبب في حدوث خلل بنشاط المخ، وقد يعرضه للضمور والإصابة بالخرف، كما أوضحت العديد من الدراسات أن التدخين يعد من أضرار التي تلحق علي المخ، ويتسبب في حدوث خلل به ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة. كما أشارت العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يسرفون في تناول السكر والحلويات يزداد لديهم فرص تعرض المخ للعديد من المشاكل علي المدي البعيد، لأن السكريات الكثيرة تتسبب في حدوث خلل في الجهاز العصبي للجسم.







قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابتعد عن هذه العادات للحفاظ على صحة المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.