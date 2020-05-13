شكرا لمتابعة خبر عن عاجل/هل تذكرون قائد أركان اللواء 3 دعم وأسناد الذي اقسم ان يذبح كل ابناء محافظتي ابين وشبوة ويسحلهم في شوارع عدن..شاهد كيف كانت نهايته المرعبة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل/هل تذكرون قائد أركان اللواء 3 دعم وأسناد الذي اقسم ان يذبح كل ابناء محافظتي ابين وشبوة ويسحلهم في شوارع عدن..شاهد كيف كانت نهايته المرعبة اليوم

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل/هل تذكرون قائد أركان اللواء 3 دعم وأسناد الذي اقسم ان يذبح كل ابناء محافظتي ابين وشبوة ويسحلهم في شوارع عدن..شاهد كيف كانت نهايته المرعبة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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