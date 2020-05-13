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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : السعودية تباغت الجميع وتحدد موقفها الرسمي بوضوح بشأن اقتحام العاصمة عدن من قبل قوات هادي وامريكا تؤيد الموقف السعودي وتعتبره منصفا وعادلا

2020/05/13 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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