تعز: هروب أحد المصابين بفيروس "كورونا" من مركز العزل الصحي 

أعلن مكتب الصحة في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، هروب أحد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المكتب في مذكرة وجهها لشرطة تعز، إن شخص يدعى "باسم سلطان (30 عامًا) هرب من مركز "شفاك" لمعالجة المصابين بكورونا والذي سبق وأن كانت نتائج فحصة إيجابية والذي تثبت إصابته بالفيروس"

وطالبت المذكرة - حصل "يمن شباب نت" نسخة منها- الأجهزة الأمنية بإعادة الشخص المصاب إلى المعزل على وجه السرعة لما يشكله خطر على المجتمع.

من جهته، قال الدكتور عبدالغني المسني رئيس مركز العزل الصحي "شفاك"، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن الشخص المصاب استعان بمسلحين للهروب من المركز.

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وأضاف "الحراسة التي كانت موجودة محدودة ولم تستطيع منعه من الهروب بسبب كثافة المسلحين.".

وحمّل المسني الجهات الأمنية والترصد الوبائي بالمحافظة مسؤولية هروب الحالة.

وحتى فجر الأربعاء، سجلت مدينة تعز 4 حالات إصابة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة.