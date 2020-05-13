محافظ شبوة يوجه بصرف إكرامية لأسر الشهداء في المحافظة

وجّه محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، بصرف منحة لأسر الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن المحافظة ضد المليشيات الإنقلابية.



ونصت توجيهات المحافظ بصرف (50.000) ريال لكل أسرة شهيد من العام 2015 الى اليوم من جميع الوحدات العسكرية والأمنية والمقاومة وشهداء الواجب من ابناء المحافظة، أو من ابناء المحافظات الأخرى الذين أستشهدوا اثناء دفاعهم عن المحافظة.

وسمّت التوجيهات الصادرة من المحافظ لجنة للأشراف على توزيع المكرمة، ضمت كل من مدير عام مديرية عتق علي عامر رئيساً، وعضوية كلاً من مدير عام فرع مصلحة أسر الشهداء بالمحافظة محسن مرعي، والشيخ علي باجيدة الحضرمي.