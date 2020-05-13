شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكشف عن هوية الطيران الذي قصف قبل قليل في ابين واسم القيادي البارز الذي استهدفته الغارات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قصفت طائرات أمريكية من دون طيار فجر اليوم عدة مواقع يعتقد تواجد عناصر ارهابية فيها بمنطقة شقرة محافظة أبين جنوب اليمن. وقالت مصادر محلية "أن الغارات التي يعتقد انها أمريكية استهدفت مواقع يتواجد فيها قيادات تنظيم القاعدة المطلوبة دوليا". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • من الحجاب الى التبرج والسفور... فتاة سعودية ترتد عن الاسلام وتنشر فيديو صادم اثار غضب الشارع السعودي... شاهد • اليكم الصور الصادمة للفنانة منة عرفة التي دفعت رامز جلال للانتقام منها وتعذيبها في برنامج (رامز مجنون رسمي) .. وفيديو يكشف سبب سخرية احمد حلمي منها.. شاهد * قناة MBC تكشف عن السبب المحرج الذي دفعها لايقاف عرض مسلسل "مخرج 7" * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) * تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) Advertisements • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- إلى ذلك ذكرت وسائل اعلامية أن قيادي بارز في تنظيم القاعدة المكنىء أبو الخبراء القيفي قتل أثناء الغارات الجوية. وبحسب شهود عيان فان الطيران الامريكي حلق في سماء منطقة شقرة والعرقوب التي تقع تحت سيطرة مليشيات الاخوان الارهابية.

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