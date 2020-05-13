شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من الحجاب الى التبرج والسفور... فتاة سعودية ترتد عن الاسلام وتنشر فيديو صادم اثار غضب الشارع السعودي... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الناشطة الحقوقية السعودية فايزة المطيري جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية العام 2020م، حيث نشرت تغريدة على حسابها في تويتر تضم صورتين احداهما قديمة وكانت ترتدي فيها الحجاب عندما كانت تعيش في السعودية والصورة الاخرى ظهرت فيها غير مرتدية للحجاب وتحمل قلادة بها شعار الصليب.



واكدت فايزة المطيري من خلال تلك الصورة تحولها من الديانة الاسلامية الي الدين المسيحي وهو ما اثار جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين موئد ومعارض لما قامت به المطيري، حيث اعتبرها البعض شجاعة منها وحرية شخصية، بينما قال اخرون انها تبحث عن الشهرة ولفت الانظار.



وفايزة تعتبر نفسها ( مسلمة سابقة) وناشطة سعودية في مجال حقوق المراءة وحقوق الانسان

وبالطبع غادرت المملكة العربية السعودية بعد تحولها عن الاسلام حيث ان السعودية تُجرم ذلك الفعل

وكانت كتبت تغريدة علي صورتها بدون حجاب قائلة “الحرية هي أن تقول لا لما لا تريد.

كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وأنا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب 2020″.

وقامت فايزة المطيري اول امس الاثنين 11مايو بنشر فيديو جديدا من حفل زواجها الذي أقامته في كنيسة.

ويذكر انها نشرت صورة عبر حسابها على “تويتر” ظهرت فيها بفستان زفاف نسقته بتاج على الرأس مع صليب،

وعلقت: “شكرا لكم على المباركات كان ودي أعزمكم كلكم ولكن خفت تتحمسون ويصير إطلاق نار وسوالف”.