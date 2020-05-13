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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: فضيحة مدوية صعقت كل ابناء الجنوب وجعلتهم يحتقرون الزبيدي وهاني بن بريك..لن تصدق ماذا وجدت قوات الشرعية داخل معسكر حيدرة السيد

مصادر عسكرية ومدنية تؤكد تمكن الجيش الوطني اليوم من القاء القبض على القيادي المتحوث صالح السقاف في معسكر حيدره السيد برفقة فريق زراعة الالغام ضمن عشرات الاسرى. القيادي صالح السقاف كان ممن ساهم في ادخال مليشيا الحوثي الانقلابية الى لحج والى قاعدة العند في 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..تدخل أمريكي عاجل في الجنوب وتحذير من الكونجرس يصعق ولي عهد ابو ظبي ويحذره من اي تدخل في الجنوب والا ستكون العواقب وخيمة عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس وردنا الان.. الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل وخطير: ليس فيروس كورونا ولا السيول الجارفة ولا الحرب..هذا هو ما يرعب كل ابناء الجنوب بدون استثناء..لن تصدق ماهو ولكن ولو حدث ستكون ام الكوارث Advertisements تحذير عاجل إلى سكان العاصمة صنعاء من الوقوع بهذا "الفخ" القاتل ؟! -(تفاصيل) عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم مدينة عدن..واشجع وزير في الشرعية يقهر الزبيدي ويجعله يرفع الراية البيضاء ويبدد احلامه بدولة مستقلة في الجنوب عاجل وخطير: الزبيدي يصل الرياض، والامارات تبعث برسالة عاجلة للملك سلمان لمنع قوات الشرعية من اقتحام زنجبار، ورد سعودي صاعق يقلب الامور راسا على عقب عاجل وفي غاية الخطورة:الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل:هادي يدق ساعة الصفر ويسيطر على معسكر "حيدرة السيد" ويقتحم زنجبار ..والزبيدي يبكي من شدة القهر ويتهم الامارات بالخيانة وتسليم الجنوب للشرعية عاجل: قيادي حوثي اشجع من ابو علي الحاكم يصعق عبد الملك الحوثي ويتهمه بانه مخادع يضحك على الفقراء..لن تصدق من هو ولماذا قال ذلك ( صورة + الاسم )

ويؤكد المصدر أن هذا دليل واضح على تعاون الإنتقالي مع الحوثيين والعكس للظفر بالوطن وتقسيمة القيادي المتحوث صالح السقاف زار جنوب لبنان برفقة عيدروس الزبيدي وتلقى هناك دورات عسكرية وعندما عاد شكل تشكيلات مسلحة باسم الحراك الجنوبي وحرف مسار مطالب الشارع الجنوبي حينها وحاول تفجير الوضع في #عدن ايام حكم الرئيس السابق علي صالح وصدر بحقه مذكرة قبض قهري وفر حينها الى القاهرة

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