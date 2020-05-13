شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : طارق صالح يبادر بإطلاق سراح 31 من اسرى الحوثيون في الحديدة (فيديو وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بمبادرة من العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية بمناسبة الشهر الفضيل وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الثلاثاء الموافق 12 مايو الإفراج عن (31) من السجناء المغرر بهم من قبل جماعة الحوثي والمتورطين في قضايا تهريب والمعسرين ماديا.

والقى العميد نجيب ورق مدير أمن محافظة الحديدة كلمة بالمفرج عنهم، موجها الشكر للعميد طارق صالح على هذه المبادرة بالإفراج عن عدد من المتورطين مع جماعة الحوثي وقضايا التهريب والمعسرين، والمكرمة المالية التي قدمها للمفرج عنهم .

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وأكد مدير أمن محافظة الحديدة ان جماعة الحوثي إلى زوال كونها جماعة خارج مفاهيم العصر، وأن ما يقف دون تحرير محافظة الحديدة هو اتفاق السويد الذي انقلبت عليه جماعة الحوثيالحوثية كعادتها ولم تنفذ أيا من بنوده.

ودعا العميد ورق المفرج عنهم للاستفادة من هذا العفو والعودة إلى مناطقهم كمواطنين صالحين والالتزام بالنظام والقانون وعدم التورط في أي أنشطة مضرة بأمن واستقرار محافظة الحديدة واليمن بشكل عام.

بدورهم عبر المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم لمكرمة قائد المقاومة الوطنية ومبادرته بالإفراج عنهم بعد أن استغلتهم جماعة الحوثي ولم تبذل أي جهد لإطلاقهم، وأشادوا بما لقوه من معاملة طيبة طيلة فترة سجنهم.

مؤكدين استفادتهم من الدرس وأنهم لن ينخرطوا في أي أنشطة مضرة بالأمن والاستقرار ومعادية للوطن والجمهورية.