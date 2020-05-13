شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك : يغرد على المعارك المشتعلة في ابين ويبشر بالانتصار .. لهذا السبب ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدد نائب رئيس نا يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، على المعارك الدائرة بين الجيش وعناصر الانتقالي في ابين، مؤكدا أن الجنوب قوي بشعبه وعدالة قضيته وقائده عيدروس الزبيدي حسب زعمه.

وقال بن بريك في تغريدة ارفقها بفيديو تظهر فيه صورة الزبيدي ومقطع من النشيد الجنوب : "‏ثقوا إن الجنوب قوي، قوي بشعبه وعدالة قضيته، قوي برجاله على الأرض، قوي بقائده رجل يواصل الليل بالنهار خدمة للجنوب، رجل لاهم له إلا شعبه وعودة وطنه حرا مستقلا عزيزا، لايفرق بين جنوبي وآخر إلا بقدر الولاء للجنوب".

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وأشار بن بريك أن الزبيدي : "نادى للسلام وأراد الخير للجنوب والشمال فأبوا". مختتما تغريدته بالقول : "لبيك سيدي وتاج راسي".

ويأتي حديث بن بريك مع احتدام المعارك في ابين وسط انباء عن تقدم الجيش صوب مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.