شكرا لمتابعة خبر عن اصابة نجل شقيق رئيس جهاز المخابرات الحوثية"ابو علي الحاكم" في البيضاء (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُصيب نجل شقيق رئيس جهاز المخابرات الحوثية في اليمن، والقائد العسكري المقرب من زعيم جماعة الحوثيون عبدالملك الحوثي بعدة إصابات، بنيران القوات الحكومية والمقاومة بمحافظة البيضاء.

أكد مصدر عسكري ميداني لوكالة "خبر"، أن القيادي العسكري البارز "عبدالله الحاكم"، تعرض لإصابة بالغة بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، في مواجهات عنيفة في جبهة قانية بمنطقة الوهبية، محافظة البيضاء.

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وبحسب المصدر، تجددت مواجهات شرسة الثلاثاء بين الطرفين أسفرت عن مصرع العشرات من عناصرالحوثيون، فيما أصيب آخرون بجروح بالغة بينهم القيادي المدعو "الحاكم".

المصدر أوضح لوكالة "خبر"، أن جماعة الحوثي سارعت بنقل "الحاكم" إلى أحد مشافي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها لتلقي العلاج، وسط تكتم شديد.

وذكر المصدر أن المدعو "عبدالله الحاكم"، هو نجل شقيق القيادي الحوثي البارز ورئيس الجهاز الاستخباراتي لدى الجماعة المدعو "أبوعلي الحاكم".