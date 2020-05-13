شكرا لمتابعة خبر عن عــاجل : اللواء جواس يعلن عن تحركات في الساعات القادمة ويوجه إشعار أخير للمليشيات التابعة للإنتقالي ومنح العفو العام لمن سيلقي سلاحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال اللواء جواس على حسابة الرسمي في تويتر قبل دقائق ان قوات الجيش الوطني تستعد خلال الساعات القادمة التقدم صوب مدينة زنجبار المعقل الرئيسي لقوات الانتقالي وقال جواس أن القوات المسلحة تعطي بذلك إشعار اخير لمن تبقى من عناصر المليشيات وتطالبهم بتسليم أسلحتهم والانسحاب جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) ننشر لكم نص التغريدة كما وردت تستعد قوات جيشنا البطلة خلال الساعات القادمة التقدم صوب مدينة زنجبار وهي في ذلك تعطي اشعارا اخيرا لمن تبقى من عناصر الميليشيات وتطالب فيه بالانسحاب من عاصمةالمحافظة تجنيبا للمدنيين أي خسائر محتملةجراء أي معركة داخلية منح العفو العام لمن سيلقي سلاحه قبل دخول الجيش إلى زنجبار

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