شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو : الجيش يعلن الوصول إلى عدن ويعترف بما حدث في أبين "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الناطق باسم جيش الاخوان المسمى (الجيش الوطني) ان قواتهم لم تعلن ساعة صفر ولا يريد الوصول الى زنجبار او عدن جنوب اليمن.

واتهم الناطق باسم الجيش الاخواني قوات المجلس الانتقالي بانها هي من اعتدت على قوات الجيش وان الجيش فقط رد فقط على مصدر النيران وهو اعتراف رسمي بفشلهم رسميا الوصول إلى العاصمة عدن.

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ويرى مراقبون أن تصريح الناطق باسم الجيش يعد اعتراف رسمي بفشل قوات الاخوان في الوصول إلى عدن بعد ان قاموا بتفجير الوضع خلال اليومين الماضيين ويعد هروب من الحقيقة.

وكانت قوات الاخوان قد قامت بحشد مليشياتها يوم السبت والاحد الماضي بعد ان وصلت تعزيزات من مأرب وسيئون وشبوة وفجرت الوضع العسكري بعد ساعات من وصولها الا انها فشلت أمام القوات الجنوبية.

وتكبدت قوات الاخوان في شقرة خسائر فادحة في العتاد والارواح بعد محاولاتها التقدم فجر يوم امس الاثنين ونجحت القوات الجنوبية في صد هجومها من عدة محاور.