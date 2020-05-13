شكرا لمتابعة خبر عن وردالآن : "5" محافظات جنوبية تعلن أنضمامها للشرعية وتقدم كبير للجيش لتحرير عدن "صوره" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي والإعلامي عبدالرقيب الهدياني أن الجيش الوطني يتقدم في هذا الوقت الى زنجبار عاصمة محافظة أبين بعد تطهير الدفاعات الاولى لمليشيات الانتقالي وتعزيزات ضخمة تصل من حضرموت وبيحان تدخل ارض المعركة.

وقد احتشدت قبائل في لحج وأبين منتفضه ومؤيده بأنها مع الشرعيه ومع الحكومه فيما لاذت مليشيات الانتقالي الفرار الى عدن.

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فيما أكدت مصادر لموقع المشهد الدولي بأن الجيش الوطني مسنودا بشخصيات كبيره جنوبيه وقيادات عسكريه وواجهات اجتماعيه تعاهدو على دخول عدن وان يكون الجنوب مع الشرعيه لا مع مليشيات ليس لها دستور أو قانون.