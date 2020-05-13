شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : القبض على قيادي حوثي بارز وفريق زراعة الألغام الحوثي في معسكر حيدرة السيد الذي كان تحت سيطرة الإنتقالي في زنجبار (أسم القائد الحوثي ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية ومدنية تؤكد تمكن الجيش الوطني اليوم من القاء القبض على القيادي المتحوث صالح السقاف في معسكر حيدره السيد برفقة فريق زراعة الالغام ضمن عشرات الاسرى. القيادي صالح السقاف كان ممن ساهم في ادخال مليشيا الحوثي الانقلابية الى لحج والى قاعدة العند في 2014. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! Advertisements شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) ويؤكد المصدر أن هذا دليل واضح على تعاون الإنتقالي مع الحوثيين والعكس للظفر بالوطن وتقسيمة القيادي المتحوث صالح السقاف زار جنوب لبنان برفقة عيدروس الزبيدي وتلقى هناك دورات عسكرية وعندما عاد شكل تشكيلات مسلحة باسم الحراك الجنوبي وحرف مسار مطالب الشارع الجنوبي حينها وحاول تفجير الوضع في #عدن ايام حكم الرئيس السابق علي صالح وصدر بحقه مذكرة قبض قهري وفر حينها الى القاهرة

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