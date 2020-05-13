شكرا لمتابعة خبر عن هـــام : الحوثيون يعلنون عن قطع خطوط الإمداد عن الشيخ العواضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثيين اليوم الثلاثاء، السيطرة على مناطق جديدة في البيضاء وقطع طريق الإمدادات على مديرية ردمان آل عواض مسقط رأس الشيخ ياسر العواضي.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن مسلحي الجماعة سيطروا خلال الساعات الاخيرة على تبة الشهيد والخدار والخرابة المطلة على سوق قانية على الحدود مع مديرية العبدية في مأرب.

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وأشارت إلى أن هذه المناطق تعد من أهم خطوط الامداد بين التحالف والشيخ العواضي في مديرية ردمان آل عواض.

في سياق متصل، قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوماً حوثياً كبيراً في جبهة قانية الوهبية، تم عبر خمسة أنساق، واستمر لأكثر من 5 ساعات متواصلة، وتكبد الحوثيون فيه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وبحسب المصادر فقد لقي العشرات من عناصر الحوثيين مصرعهم، بينهم قيادات بارزة على رأسها العقيد المدعو أبو إدريس، والعقيد عبدالله العبادي، والقيادي فهد وجيه الدين، وعبدالمجيد علي المروعي.

وكثفت جماعة الحوثي، خلال الأيام القليلة الماضية، هجماتها على مواقع الجيش والمقاومة في جبهة قانية الوهبية، محاولة للحوثي لإطباق الحصار على الشيخ ياسر العواضي الذي أعلن الحرب ضدهم.