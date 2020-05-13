شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره : الدبلوماسية السعودية تلوح بإستخدام القوة وتؤكد أن قيادة ميليشيات التمرد الانتقالي ومن ورائها واهمون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الدبلوماسي في السفارة السعودية بامريكا سليمان أن الانصاري أن قيادة ميليشيات التمرد ومن ورائها واهمون إذا تصوروا بأن الإتفاق قد يأخذ مجراه الطبيعي في حال تم الاضطرار لإزاحتهم بالقوة الضاربة.

وتابع الانصاري وهو مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان على صفحته بتوتير رصدها يمن فويس : أن الإتفاق وجد ليتم تطبيقه بالسلم وليس بالقوة؛ وإن لم يحقق بالسلم فحتما سيحقق بالقوة؛ وإن تم ذلك فكل "الاستحقاقات" السابقة لاغية؛ وسيتم ماهو أبعد من ذلك.

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