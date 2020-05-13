شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استاذ ياخذ طالبته الى امام احدى الاستراحات ويمارس معها الجنس في سيارته المعكسة... شاهد كيف تم اكتشافه بطريقة لم تخطر على بال أحد.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء الإثنين، النظر في ملف أستاذ التعليم الثانوي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ متابع في حالة اعتقال بمعية تلميذته، من أجل الدعارة والخيانة الزوجية، فيما تمت متابعة تلميذة أخرى قاصر في حالة فرار. وكانت مصالح الدرك الملكي ضبطت بالمنتجع السياحي لأوريكا بمراكش، الأستاذ رفقة تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة داخل سيارته متلبسان بممارسة الدعارة، ليتم اعتقالهما الى جانب تلميذة أخرى قاصر توبعت في حالة سراح، و تم وضعه الأستاذ والتلميذة تحت الحراسة النظرية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تكشف عن السبب المحرج الذي دفعها لايقاف عرض مسلسل "مخرج 7" * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) * اليكم الصور الصادمة للفنانة منة عرفة التي دفعت رامز جلال للانتقام منها وتعذيبها في برنامج (رامز مجنون رسمي) .. وفيديو يكشف سبب سخرية احمد حلمي منها.. شاهد * تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) Advertisements • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد -----------------------

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