شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومات حصرية من أبين ..الجيش يطهر زنجبار الآن و يأسر 42 من مسلحي الإنتقالي ويعلن مواصلة التقدم نحو عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل الجيش الوطني عملية تطهير مديرية زنجيار بعد دخولها وتمكن من أسر عدد من مسلحي الانتقالي بعد معارك عنيفة. وقال قائد الكتيبة الثالث باللواء الثالث حماية رئاسية الرائد وجدي فهد المخلافي المتواجد في ابين ل(يمن فويس) إنه تم إستعادة مديرية زنجبار ويتم تطهيرها من بقايا مسلحي الانتقالي . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * قناة MBC تكشف عن السبب المحرج الذي دفعها لايقاف عرض مسلسل "مخرج 7" * فتاة مراهقة فاتنة الجمال تعاشر "الأسود" والحيوانات المفترسة منذ بلوغها .. لكن ماحدث لها مع ثلاثة فهود كان مفاجئ وغير متوقع ..(شاهد الصور) * اليكم الصور الصادمة للفنانة منة عرفة التي دفعت رامز جلال للانتقام منها وتعذيبها في برنامج (رامز مجنون رسمي) .. وفيديو يكشف سبب سخرية احمد حلمي منها.. شاهد * تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد * قناة MBC تنشر لقطة محرجة لرامز جلال مع الفنانة منة عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي ..شاهد • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) Advertisements • سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- واكد الدائد وجدي إنهم سيواصلون التقدم ياتجاه عدن وسيوصلون التقدم الليلة إلى مشارف عدن واضاف ان الجيش تمكن من أسر 42 أسير منهم 12 أسير في أحد المشافي في إبين. كما حصل الجيش على غنائم ‫اطقم تابعة للواء الثالث دعم اسناد تابعة لمليشيا الانتقالي الاماراتي وهي دفعة دعم اماراتي قبل ٤ اشهر وكذا دبابة وبوزة نقل مياة وذخيرة ‬. ‬

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