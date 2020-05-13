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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..تدخل أمريكي عاجل في الجنوب وتحذير من الكونجرس يصعق ولي عهد ابو ظبي ويحذره من اي تدخل في الجنوب والا ستكون العواقب وخيمة

أعربت النائبة المسلمة في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، الاثنين 11 مايو/أيار، عن استغرابها من التجاهل الدولي للدور الإماراتي في اغراق اليمن في الفوضى. وفي تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، قالت ”إلهان“: “في اليمن اعترف العالم بدور السعودية وإيران في الحرب الأهلية التي دمرت البلاد وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل..تدخل أمريكي عاجل في الجنوب وتحذير من الكونجرس يصعق ولي عهد ابو ظبي ويحذره من اي تدخل في الجنوب والا ستكون العواقب وخيمة عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس وردنا الان.. الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل وخطير: ليس فيروس كورونا ولا السيول الجارفة ولا الحرب..هذا هو ما يرعب كل ابناء الجنوب بدون استثناء..لن تصدق ماهو ولكن ولو حدث ستكون ام الكوارث تحذير عاجل إلى سكان العاصمة صنعاء من الوقوع بهذا "الفخ" القاتل ؟! -(تفاصيل) Advertisements عاجل:قوات الشرعية تدق ساعة الصفر وتقتحم مدينة عدن..واشجع وزير في الشرعية يقهر الزبيدي ويجعله يرفع الراية البيضاء ويبدد احلامه بدولة مستقلة في الجنوب عاجل وخطير: الزبيدي يصل الرياض، والامارات تبعث برسالة عاجلة للملك سلمان لمنع قوات الشرعية من اقتحام زنجبار، ورد سعودي صاعق يقلب الامور راسا على عقب عاجل وفي غاية الخطورة:الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة ) عاجل:هادي يدق ساعة الصفر ويسيطر على معسكر "حيدرة السيد" ويقتحم زنجبار ..والزبيدي يبكي من شدة القهر ويتهم الامارات بالخيانة وتسليم الجنوب للشرعية عاجل: قيادي حوثي اشجع من ابو علي الحاكم يصعق عبد الملك الحوثي ويتهمه بانه مخادع يضحك على الفقراء..لن تصدق من هو ولماذا قال ذلك ( صورة + الاسم ) وأضافت متسائلة: “لكن الإمارات إلى حد كبير تمر دون أن يلاحظ أحد دورها بإغراق اليمن في الحرب والفوضى، لماذا؟”. وتشهد علاقة الحكومة اليمنية بدولة الإمارات تأزماً وصل إلى مرحلة ”القطيعة“، عقب اندلاع قتال شرس بين القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتياً) في عدن، مطلع أغسطس/آب الماضي، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها بعد انقلاب الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي. كما أن مسؤولين يمنيين يوجهون من حين لآخر اتهامات للإمارات (جزء من التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية)، بدعم تشكيلات مسلحة خارج إطار السلطة الشرعية، وتغذية صراعات وأعمال العنف، في مناطق متفرقة من البلاد، خصوصاً محافظات أرخبيل سقطرى (شرق)، وشبوة (جنوب)، وتعز (وسط). وشهدت المحافظات الجنوبية مؤخرا، تصاعداً في حدة التوتر والاحتقان بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الانفصالي، خاصة بعد إعلان الأخير، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”. وخلف النزاع المستمر منذ 6 سنوات في اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وبات 80٪ من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في بلد يعاني انهياراً شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة الصحي، في ظل جائحة فيروس كورونا.

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