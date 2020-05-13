شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..اللواء جواس يباغت الانتقالي ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي وييطلق هذا التهديد المرعب الذي صعق الانتقالي وقصم ظهورهم ..لن تصدق ماذا اعلن جواس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.