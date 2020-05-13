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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الطيران الاماراتي يقصف قوات الشرعية في زنجبار والجثث تتطاير بالهواء..والشرعية تباغت الجميع بهذا الرد الصاعق ( صورة صادمة )

اطلق العميد الاماراتي ضاحي المزروعي تهديد شديد اللهجة لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا . وتجاوز المسؤول الاماراتي كل الخطوط والاعراف واعلن ان الطائرات الاماراتية سوف تسحق جيش الشرعية في زنجبار وتجعل جثث جنود وضباط الشرعية تتطاير بالهواء وان نيران الصواريخ سوف تحرق الاطقم العسكررية بما فيها من العتاد والرجال ولن ترحم احد . وكان قائد عسكري جنوبي تابع للشرعية اليمنية قد اطلق تصريحا شديد اللهجة بشأن أي تحركات قد تكون من قبل طيران الإمارات. وقال قائد لواء أول حماية رئاسية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العميد مهران القباطي" إذا تحرك طيران بن زايد لمنعنا من دخول عدن" سيكون جنود الامارات في بالحاف والعلم بشبوة في خبر كان كما اخبرناهم".

واختتم تغريدته القباطي بهشتاج حمل العبارة التالية(#وعادت_عدن).

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وتشهد محافظة أبين جنوب البلاد مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة أخرى.

وتمكنت القوات الحكومية من استعادة السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين, بالتزامن مع التأهب لدخول عدن واستعادتها.