تعز: نفاد محاليل فحوصات PCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا
يمن شباب نت
الثلاثاء, 12 مايو, 2020 - 11:56 صباحاً
[ تعز: نفاد محاليل فحوصات PCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ]
أكد أطباء في محافظة تعز،(جنوب غرب اليمن)،الاثنين، نفاذ المحاليل المخصصة لفحوصات PCR المستخدمة في كشف حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
وقال الطبيب، عبدالغني المسني، وهو رئيس مركز شفاك الطبي لمواجهة وباء كورونا في تعز، أن إجمالي المحاليل التي وصلت محافظة تعز التي يسكنها الملايين، 100محلول فقط، وهي لاتكفي 30 مريضا.
وأشار المسني في منشور على صفحته بالفيسبوك إلى وجود 25 حالة اشتباه في محافظة تعز حتى الآن، تنتظر وصول المحاليل.
ولفت رئيس مركز شفاك الطبي لمواجهة كورونا، إلى أن طاقم العمل في المختبر المركزي وإدارة مكتب الصحة بالمحافظة، يقفون مكتوفي الأيدي بسبب خذلان السلطات الرسمية لهم، وعجزها عن إمدادهم بالمحاليل والمستلزمات الضرورية للقيام بأعمالهم.
وكان الدكتور أحمد منصور الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ قد كشف في بيان، أن وجود 25 حالة مخالطة للحالتين التي ثبت اصابتهما يوم الأحد، لافتًا إلى أن عمليات البحث والتقصي للحالات المخالطة لازالت مستمرة.
وأضاف: "تم جمع العينات من المخالطين للحالتين الايجابية التي اُعلنت يوم الاحد، و المختبر المركزي لازال ينتظر وصول المحاليل من منظمة الصحة العالمية غداً، وسيتم عمل التحاليل يوم الخميس القادم ان شاء الله".
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في المحافظة، تسجيل4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز، بينها حالة وفاة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز: نفاد محاليل فحوصات PCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.