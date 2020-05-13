[ تعز: نفاد محاليل فحوصات PCR الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا ]

أكد أطباء في محافظة تعز،(جنوب غرب اليمن)،الاثنين، نفاذ المحاليل المخصصة لفحوصات PCR المستخدمة في كشف حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).



وقال الطبيب، عبدالغني المسني، وهو رئيس مركز شفاك الطبي لمواجهة وباء كورونا في تعز، أن إجمالي المحاليل التي وصلت محافظة تعز التي يسكنها الملايين، 100محلول فقط، وهي لاتكفي 30 مريضا.



وأشار المسني في منشور على صفحته بالفيسبوك إلى وجود 25 حالة اشتباه في محافظة تعز حتى الآن، تنتظر وصول المحاليل.



ولفت رئيس مركز شفاك الطبي لمواجهة كورونا، إلى أن طاقم العمل في المختبر المركزي وإدارة مكتب الصحة بالمحافظة، يقفون مكتوفي الأيدي بسبب خذلان السلطات الرسمية لهم، وعجزها عن إمدادهم بالمحاليل والمستلزمات الضرورية للقيام بأعمالهم.



وكان الدكتور أحمد منصور الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ قد كشف في بيان، أن وجود 25 حالة مخالطة للحالتين التي ثبت اصابتهما يوم الأحد، لافتًا إلى أن عمليات البحث والتقصي للحالات المخالطة لازالت مستمرة.



وأضاف: "تم جمع العينات من المخالطين للحالتين الايجابية التي اُعلنت يوم الاحد، و المختبر المركزي لازال ينتظر وصول المحاليل من منظمة الصحة العالمية غداً، وسيتم عمل التحاليل يوم الخميس القادم ان شاء الله".



وفي وقت سابق أعلنت اللجنة العليا للطوارئ في المحافظة، تسجيل4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تعز، بينها حالة وفاة واحدة.

