شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يصد هجوم عنيف للميليشيا في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تصدت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعها في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

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وذكر مصادر عسكرية وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)بأن مواجهات عنيفة إندلعت بعد هجوم هو الأعنف شنته الميليشيات على مواقع الجيش في قانية..مشيرة إلى ان الميليشيات تكبدت خلال المواجهات 30 قتيلاً في صفوفها بينهم قيادات بارزة إلى جانب تدمير عربة عسكرية .

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تجمعات وأليات للمليشيات الحوثية في البيضاء، ودمرت عتاد عسكري لها .