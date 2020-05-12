شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تعلن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة، وفقا لوكالة سبا الشرعية

Advertisements واشار مدير مكتب الصحة ،الى إن الحالة مستقرة صحياً وتتلقى العناية الطبية اللازمة..لافتاً الى أن فريق الاستجابة يقوم بحصر المخالطين للمصاب واخضاعهم للحجر المنزلي وتشخيص حالتهم ومتابعتها أول بأول، منذ الاشتباه الأولي بإصابة الحالة بالفيروس. وشدد ،على أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والإلتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

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