- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة المهرة تعلن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمحافظة، وفقا لوكالة سبا الشرعية
واشار مدير مكتب الصحة ،الى إن الحالة مستقرة صحياً وتتلقى العناية الطبية اللازمة..لافتاً الى أن فريق الاستجابة يقوم بحصر المخالطين للمصاب واخضاعهم للحجر المنزلي وتشخيص حالتهم ومتابعتها أول بأول، منذ الاشتباه الأولي بإصابة الحالة بالفيروس.
وشدد ،على أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات والإلتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة المهرة تعلن تسجيل اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.