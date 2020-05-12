تدشين حملة رش لمكافحة البعوض بمديرية نصاب في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن في مركز مديرية نصاب بمحافظة شبوة ،اليوم، حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض والأوبئة والتي تنفذها السلطة المحلية بالمديرية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واكد مدير لجنة الخدمات بمحلي نصاب حسن عرفان ،على أهمية الحملة التي تأتي في ظل تفاقم انتشار وباء فيروس كورونا في عدد من المحافظات.

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