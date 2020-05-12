هادي يعزي في وفاة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم، برقية عزاء ومواساة الى اهل وأسرة وذوي وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور فهمي محمد منصور الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements واشار الرئيس في برقيته الى مكانة وكفاءة ونزاهة الدكتور فهمي منصور من خلال عمله في الجهاز المركزي وتطوير وتحديث آلياته وفعالياته. وعبر رئيس الجمهورية ،عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وان يلهم أهلهم وذويه وقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصبر والسلوان.

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