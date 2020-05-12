ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 وهي كالتالي :

سياسي جنوبي: إيران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية لتنفيذ مشروعها الخبيث https://www.elyamnelaraby.com/479189/ محلل سياسي يكشف لـ"الخليج 365" الاوضاع في ظل أزمة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/479202/ صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذّر من تضرر 320 ألف امرأة حامل باليمن https://www.elyamnelaraby.com/479204/ قصف حوثي يستهدف منازل المواطنين في الجبلية جنوبي الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/479220/ الهلال الأحمر الإماراتي يوزع وجبات الإفطار الرمضانية على النازحين بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/479235/ وفاة شاب بالحجر الصحي بفيروس كورونا في إب كان قادما من عدن https://www.elyamnelaraby.com/479244/ محلل سياسي يشيد بجهود محافظ حضرموت في عودة الأمن والاستقرار للمحافظة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/479272/ سياسي جنوبي يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب https://www.elyamnelaraby.com/479273/ محلل سياسي ل "الخليج 365": القضية الجنوبية هي قضية وطن وشعب وهوية https://www.elyamnelaraby.com/479274/ محلل سياسي جنوبي يوجه رسالة عاجله للحكومة الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/479290/ وفاة صحفي في عدن والإعلام وسبأ والصحفيين ينعون https://www.elyamnelaraby.com/479302/ تسجيل 9 حالات كورونا جديدة في خمس محافظات محررة https://www.elyamnelaraby.com/479303/ تسجيل 76 حالة وفاة في عدن خلال الـ24 ساعة الماضية https://www.elyamnelaraby.com/479305/ صحيفة ألمانية تعتبر إختيار كرمان إختراق إخواني لفيسبوك https://www.elyamnelaraby.com/479311/

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