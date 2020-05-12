نائب الرئيس يطلع على إجراءات مجابهة كورونا في شبوة بعد تسجيل أول حالة وفاة فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إطلع نائب رئيس الجمهورية، علي محسن الأحمر، خلال إتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع محافظ شبوة، محمد بن عديو، على المستجدات المختلفة وسير أداء المؤسسات والمكاتب التنفيذية والإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة في المحافظة وتكاتف أبنائها بما فيه خدمة واستقرار ورخاء المحافظة، منوهاً إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وتقديره للدور المحوري للمحافظة وتلاحم واصطفاف أبنائها.

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من جانبه قدم محافظ المحافظة تقريراً موجزاً عن الأوضاع في المحافظة والإجراءات الاحترازية التي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطنين ودرء أي مخاطر صحية، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 في محافظة شبوة .

كما أعلنت تسجيل ثمان حالات منها اربع في عدن وحالتين في لحج وحالة هي الأولى في أبين والمهرة