العدوان السعودي يشن 10 غارات على البيضاء وحجة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم 10 غارات على محافظتي البيضاء وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية السوادية وعاود استهداف منطقة قانية بغارتين. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مدرسة الطينة بمديرية ميدي وغارة على قرية شلية بمديرية حرض بحجة. وكان طيران العدوان قد استهدف في وقت سابق اليوم منطقة قانية بثلاثة غارات.

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