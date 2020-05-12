شكرا لمتابعة خبر عن قوات الشرعية تسيطر على معسكر لمليشيات المجلس الإنتقالي في أبين ومصدر حكومي يكشف عدد الاسراء والمعدات التي غنمها الجيش الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدمت قوات الجيش الوطني مسنوداً برجال المقاومة، الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020م ، في مدينة أبين ، وسيطرت على معسكر تابع لمليشيات مجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، في محافظة أبين، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، إن قوات الجيش الوطني ورجال المقاومة سيطرت على معسكر “حيدرة السيدر” إثر مواجهات عنيفة مع قوات “مليشيات الانتقالي” في أبين.

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وأوضح أن قوات الجيش الوطني أسرت 15 عنصرا من قوات “الانتقالي”، إضافة إلى قتل وجرح عدد منهم (لم يحدده) خلال المواجهات.

وأضاف أن قوات الجيش سيطرت أيضا على 10 أطقم عسكرية (دوريات مخصصة لنقل الأفراد والأسلحة) وآلية عسكرية تابعة لقوات “لمليشيات الانتقالي”.

ولم يعلن المصدر عن وقوع قتلى أو جرحى بين صفوف قوات الجيش الوطني جراء المواجهات.

ووفق المصدر ذاته، تواصل قوات الشرعية تقدمها في مناطق سيطرة قوات “الانتقالي” باتجاه زنجبار عاصمة أبين.