شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت يستعرض قواته في المكلا ويدعو للنفير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعرض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا ،اليوم، قواته ، ونشر صوراً لما وصفها بقوات المقاومة الجنوبية في ساحل حضرموت بالتزامن مع اشتباكات بمحافظة أبين المحاذية.

وقال المجلس في بيان إنه عقد لقاء تشاورياً بمقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، في مدينة المكلا، داعياً إلى الاستعداد والنفير العام للدفاع عن العاصمة عدن والمكتسبات السياسية.

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وذكر البيان أنه سيقوم بحماية المنشآت العامة والخاصة، بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات والمراكز ودعم وإسناد النخبة الحضرمية والأمن العام.

وأيد البيان إعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بخصوص الإدارة الذاتية وما تضمنه البيان من بنود أخرى مبدياً الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأثار نشر المجلس صورا لعناصر مسلحة تساؤلات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تشكيلات مسلحة خارج مؤسسة الدولة العسكرية والأمنية بحضرموت، مبدين قلقهم من أن يكون ذلك مؤشر على إدخال المحافظة في دوامة العنف.