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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: ليس فيروس كورونا ولا السيول الجارفة ولا الحرب..هذا هو ما يرعب كل ابناء الجنوب بدون استثناء..لن تصدق ماهو ولكن ولو حدث ستكون ام الكوارث

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