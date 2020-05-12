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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الاعلان رسميا عن تشكيل حكومة جديدة واقالة كافة الوزراء القدماء ودماء جديدة في الوزارات ومعين عبد الملك يبارك هذه الخطوة ويهنيء الرئيس

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