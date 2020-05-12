تعز: المجلس المحلي في "جبل حبشي" يدعو لإنقاذ المديرية من كورونا

وجه المجلس المحلي بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) نداء استغاثة ومناشدة عاجلة إلى المنظمات الإنسانية لإنقاذ المديرية من جائحة فيروس كورونا.

وقال المجلس المحلي، إنه تم رصد حالة مصابة مؤكدة مخبرياً حتى الآن في المديرية و9 حالات أخرى اشتباه بالفيروس.

وأوضح في رسالته – حصل "يمن شباب نت" نسخة منها- أن الحالة المؤكدة اكتشفت في عزلة بني عيسى التابعة للمديرية لشخص متوسط من العمر وصل قبل خمسة أيام من محافظة عدن الموبؤة واختلط مع أسرته وبعض أبناء المنطقة ما يستدعي السرعة في وضع كل المخالطين له بالحجر الصحي.

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ومنذ مطلع مايو الجاري، سجلت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة.



وأضاف المجلس المحلي أن غرفة العمليات للجنة الطوارئ بالمديرية وفرق الترصد الوبائي تأكدت من وجود 9حالات اشتباه ظهر عليها أعراض الفيروس.

وطالب كل المنظمات العاملة في القطاع الصحي المتواجدة في المحافظة بالتدخل العاجل لإنقاذ أبناء المديرية من هذه الكارثة وتوفير الإمكانيات اللازمة ووسائل الحماية الشخصية والوقائية للفرق الصحية.

وأشار المجلس إلى أن مديرية جبل حبشي من المديريات القليلة التي ظهر فيها حالات الاشتباه والمؤكدة بشكل مخيف.



وذكر بأن المديرية مهددة بكارثة إنسانية وشيكة لا تقوي إمكانيات المديرية ولجنة الطوارئ على مواجهتها في ظل عدم توفر الإمكانيات ومستلزمات الحماية الوقائية لمواجهة الفيروس.

