قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء سند جميل محمد، إن المصلحة سجلت 56 حالة وفاة في مدينة عدن، الاثنين 11 مايو، جميعها لمواطنين أعمارهم من الـ60 عاماً وحتى عمر الـ88، في ظل انتشار واسع للأوبئة والحميات الفيروسية.



وأوضح جميل أنه تم منح تصاريح الدفن بموجب 40 خطاب من أقسام الشرطة دون معرفة سبب الوفاة، و16 خطاب من المستشفيات والعزل.



وتسببت الأوبئة المنتشرة في العاصمة المؤقتة الخاضعة لسيطرة الانتقالي المدعوم من الامارات، في وفاة المئات خلال الأيام الماضية، وسط غياب تام لسلطات الأمر الواقع.



وكانت الحكومة اليمنية قد حمّلت مليشيات الانتقالي المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأمور في عدن، مشيرة إلى أن تعنت الانتقالي وعدم تراجعه عن تمرده وإعلان مايسمى بـ "الإدارة الذاتية" يفاقم الكارثة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية: وفاة 56 مواطن في عدن يوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.