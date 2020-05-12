- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق خطة وطنية خاصة بالمرأة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الخطة الوطنية الخاصة بالمرأة اليمنية والخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 "المرأة الأمن والسلام" بالنسختين العربية والانجليزية.
ونقلت وكالة سبأ الرسمية، عن بيان للوزارة، "إن إطلاق هذه الخطة يأتي حرصاً من الحكومة على الاهتمام بالمرأة والنهوض بواقعها، وإيمانا بدورها في إحداث التغيير ومنع النزاعات ودورها في بناء المجتمعات على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية تحقيق الكرامة الإنسانية".
وأضاف البيان "إن الخطة تمثل مشروعاً مهماً لحماية المرأة وتعزيز مكانتها ودورها عبر اتخاذ تدابير عملية وبرامج ومشاريع لحمايتها ومناهضة العنف الأسري ووصلها إلى مراكز صنع القرار، وان تكون احتياجاتها جزاء أساسيا في خطط التنمية المستقبلية".
وأكد البيان، أن خطة العمل تأتي من منطلق إلتزام الحكومة اليمنية بالمواثيق والقوانين الدولية وبحماية النساء أثناء النزاعات وتعزيز مشاركتها في مسارات بناء السلام، وتستجيب للقرار الأممي حول المرأة "الأمن والسلام" وكافة المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا لا سيما القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات والقوانين الدولية.
ودعا البيان، كافة المانحين والشركاء الدوليين من منظمات أممية ودولية ومحلية إلى دعم هذه الخطة ليتسنى تنفيذها وتحقيق الأهداف التي وضعت من اجلها الخطة للنهوض بواقع المرأة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق خطة وطنية خاصة بالمرأة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.