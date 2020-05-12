صحيفة ألمانية تعتبر إختيار كرمان إختراق إخواني لفيسبوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة "إيبوخ تايمز" الألمانية، الثلاثاء، إن تعيين الناشطة اليمنية، توكل كرمان، في هيئة حكماء شركة "فيسبوك" الأمريكية، أثار غضبا كبيرا في العالم بسبب انتمائها لجماعة الإخوان.



وأضافت الصحيفة: "أعلنت شركة فيسبوك الأربعاء الماضي، قائمة تضم ٢٠ شخصا من أصل ٤٠ سيشغلون عضوية هيئة الحكماء التي تتولى الإشراف على المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي".

وتابعت: "تعيين توكل كرمان في هذه الهيئة أثار غضبا كبيرا بسبب انتمائها للإخوان".

وأشارت إلى أن "إدارة الفيسبوك تسمح بذلك لجماعة الإخوان باختراقه والتحكم في المحتوى المنشور على منصته التي يمتلك مئات الملايين حول العالم حسابات نشطة عليها".

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة غير مفهومة حتى الآن، وتثير مشاكل كبيرة".

وأوضحت أن "الإخوان تصنف خطرا على النظام الديمقراطي في ألمانيا، وترى هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أنها تحاول استبدال النظام الحالي بنظام شمولي"، مضيفة "لذلك يعتبر إقحام ممثلي الجماعة في هيئة فيسبوك الجديدة غير مفهوم".

ويعتبر مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو أول هيئة لإدارة محتوى الإنترنت من نوعها، بعدما أنفقت شركة "فيسبوك" حوالي 130 مليون دولار على المجلس، والذي سيعمل على تقديم مراجعة مستقلة لقرارات الإشراف على المحتوى.

وكانت توكل كرمان قد دفعت بآلاف الشباب إلى ساحات الاعتصام عام 2011، لكنها باعت اليمن بعد أشهر من أجل تكوين إمبراطورية إعلامية خاصة بها في إسطنبول.

وتعد أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير/شباط 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمنيين الوصول إلى جائزة نوبل للسلام التي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته