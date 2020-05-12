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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 9 حالات كورونا جديدة في خمس محافظات محررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمجابهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثا، تسجيل تسع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، في خمس محافظات محررة .
وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، أن الحالات المسجلة توزعت على 4 حالات في عدن وحالتين في لحج وثلاث حالات هي الأولى في أبين والمهرة وشبوة .. مشيرة إلى وفاة الحالة المسجلة في شبوة .
وبحسب اللجنة فإن بهذه الحصيلة ترتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 65 حالة في مختلف المحافظات المحررة فيما بلغ عدد الوفيات 10 حالات .
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