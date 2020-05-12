وفاة صحفي في عدن والإعلام وسبأ والصحفيين ينعون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إنتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، الزميل الصحفي، طه عبده مكرد، مدير إدارة الرصد الإذاعي والتلفزيوني في فرع وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعاصمة عدن، إثر مرض آلم به .

ونعت وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وفاة الزميل طه مكرد عن عمر ناهز الـ60 عاماً، قضى معظمه في خدمة العمل الصحفي والإعلامي في البلاد .

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وأشاد بيان النعي، بمناقب الفقيد ودماثة اخلاقه وإخلاصه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه وإسهامه في تطوير العمل الصحفي في الوكالة إلى جانب زملائه من الرعيل الأول إلى جانب سجايا النبيلة والإنسانية تجاه زملاءه .. مشيراً إلى أن العمل الصحفي والإعلامي خسر برحيل الفقيد واحد من أبرز كوادره المتميزين الذين كانوا يتمتعون بسجايا إنسانية نبيلة .

وعبر بيان النعي عن عظيم الآسى والحزن لرحيل الفقيد وعن تعازي الوزارة والوكالة والنقابة لأسر وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .

والزميل طه عبده مكرد، من مواليد محافظة عدن، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، ولد وبنتان، إلتحق بالعمل الصحفي في وكالة الأنباء عام 1982م، وتدرج في المناصب حتى تعين مديراً لإدارة الرصد الإذاعي والتلفزيوني