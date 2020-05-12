حضرموت.. تنظيم لقاء توعوي للمنشأت السياحية حول الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نظم مكتب وزارة السياحة بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان ،لقاءا توعويا لمدراء المنشات السياحية حول طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



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وهدف اللقاء الى إكساب 35 من مدراء المنشات السياحية ،معارف ومعلومات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق وقايته ومكافحته وأدوات الحماية الشخصية إضافة الى معرفة التعليمات وكيفية تطبيق استخدام الأدوات والمواد المطهر والمعقمة لسلامة الأشخاص ومن حولهم إزاء هذه الجائحة.

واوضح مدير عام مكتب السياحة علي السقاف، بان اللقاء يأتي في اطار جهود لجنة الطوارئ بالوادي والصحراء بهدف سلامة العاملين بالمنشأت السياحية من خلال التوعية بطرق الوقاية ووسائل الحماية..مشدداً على ضرورة التقييد بارشادات الجهات الصحية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس.